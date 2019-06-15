Новости версия для печати Яблоки должны стать новым брендом Орловской области В Глазуновском районе готовятся получить первый урожай из сада выращенного по интенсивной технологи.



Работы по подготовке к закладке яблоневого сада по передовой технологии начались в 2017 году. Весной 2018 года была проведена закладка первой очереди. На площади 4 гектара высадили свыше 16 тысяч деревьев. В этом году начато создание собственного питомника с районированными сортами. В перспективе на предприятии уже рассматривается вопрос о строительстве собственных фруктохранилища с помещениями для сортировки и частичной переработки.





Оксана Гранн

15 июня 2019 года







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