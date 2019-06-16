Новости версия для печати Орловские приставы проводят рейд по должникам за электричество В счет региона уже поступило 81 миллион рублей.



О наличии задолженности юридических лиц уведомил суд. Позднее исполнительные листы направили приставам, банкам, а также в региональное Управление Федерального казначейства. Отметим, что в рамках своих компетенций ведомства и банковские организации могут арестовывать счета и имущество должников. Энергетики обращают внимание на то, что затягивать с оплатой электричества не стоит. А если дело дойдет до приставов, то должникам придется заплатить не только по счетчикам, но и исполнительский сбор.





Мария Семак

16 июня 2019 года







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