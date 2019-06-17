Сегодня выпускники сдают географию и литературу

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понедельник
17.06.2019
23:02:52
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Сегодня выпускники сдают географию и литературуНачинается резервный период единых государственных экзаменов.
Дополнительные дни предоставлены для тех, кто по уважительной причине не смог прийти вместе со всеми. Отметим, что результаты основного периода по этим предметам уже известны – пять одинадцатиклассников сдали литературу на 100 баллов. Что касается неудовлетворительных результатов, то литературу можно будет пересдать только в следующем году, а вторая попытка по математике состоится 24 июня. Завершится резервный период 1 июля.
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