Новости версия для печати Сегодня выпускники сдают географию и литературу Начинается резервный период единых государственных экзаменов.



Дополнительные дни предоставлены для тех, кто по уважительной причине не смог прийти вместе со всеми. Отметим, что результаты основного периода по этим предметам уже известны – пять одинадцатиклассников сдали литературу на 100 баллов. Что касается неудовлетворительных результатов, то литературу можно будет пересдать только в следующем году, а вторая попытка по математике состоится 24 июня. Завершится резервный период 1 июля.





Мария Семак

17 июня 2019 года







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