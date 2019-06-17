Новости версия для печати Орловцам могут снизить ставку по ипотеке до 8% Льготы коснутся семей со средним достатком.



Соответствующе постановление было подписано региональным правительством. По информации пресс-службы областной администрации, на реализацию мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки, направленной на создание условий для осуществления гражданами права на жилище и стимулирование жилищного строительства, в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей. В этом году стать участниками реализации этого мероприятия смогут не менее 100 граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, взяв жилье в ипотеку.





Орловское Информбюро

17 июня 2019 года







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