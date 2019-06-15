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Активисты ОНФ провели рейд по орловским свалкам

Проблем по-прежнему много.

Как выяснили активисты народного фронта причина того, что возле въезда на территорию полигона образовались кучи мусора в том, что некоторое время сортировочный завод не принимал отходы из-за их разной фракции. А переполненные перевозчики сбрасывали его прямо на дороге.

Дмитрий Хроменков, руководитель мусоросортировочной компании: «Здесь больше кубического метра отходов разных по морфологическому составу. Поэтому здесь должен отрабатывать регоператор: приехать, составить акт по этому месту. И поиском собственника это участка. Найти и понудить убрать и привести в порядок участок»

Представители ОНФ пообещали не просто проследить за системой сбора, вывоза и утилизации ТБО, но и продумать и внести свои рекомендации , по улучшению территориальной схемы по обращению с отходами.

Владимир Филонов - глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Необходимо, чтобы четко соблюдались сроки разгрузки автомобиля. Чтобы ни когда настроение появилось - мы разгружаем. Не появилось - не разгружаем. Нравятся ветки – берем. Не нравятся - не берем. Нужно сделать изменение территориальной схемы, чтобы за все был отвественен перевозчик»

Ирина Патронова сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Региональное отделение Общероссийского народного фронта озабочено экологической ситуацией. Нам думается, что в связи с изменением закона, практикой вывоза и переработки мусора, должно было наступить улучшение для населения, а не ухудшение ситуации.

Напомним экологический проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Орловской области стартовал еще в 2017 году. На интерактивной карте свалок жители отмечали места несанкционированного сброса мусора. Было отмечено 223 объекта, половина из которых уже ликвидирована.


Татьяна Тимохина
14 июня 2019 года

 


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