Под Орлом в аварии погиб человек

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Под Орлом в аварии погиб человекДТП произошло в ночь с пятницы на субботу Машина, в которой ехали трое молодых людей, вылетела в кювет и столкнулась с деревом. Погибла девушка-пассажир.
Как выяснили полицейские, у приятелей потерпевших, которые ехали чуть впереди, непосредственно перед аварией старенькая «Мазда» начала их догонять. Что привело к ДТП - резкое торможение, неосторожный поворот руля, - приятели пострадавших утверждать не берутся.
Как выяснили полицейские, права молодой водитель «Мазды» получил всего лишь месяц назад, а машину и вовсе приобрел за два дня до ДТП, не успев даже зарегистрировать. Тренировать навыки экстремального вождения на ночной загородной дороге при скорости за сотню - не лучший способ стать хорошим автомобилистом, резюмируют инспекторы. Полная картина ДТП по итогам первичного дознания выглядит так: водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной «Мазда», двигался со стороны города Орла в сторону поселка Знаменское, в районе девятого километра допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель и пассажир переднего сидения (девушка 1997 года рождения) получили телесные повреждения, пассажир правого заднего сидения (девушка 1996 года рождения) скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Обычно при ДТП люди в задней части салона авто защищены лучше других. Однако на этот раз обстоятельства сложились роковым образом. Вся сила удара пришлась на правую заднюю стойку, где и находилась девушка-пассажир.
Выяснение обстоятельств аварии продолжится в рамках уголовного дела. И поскольку в ДТП был лишь один водитель-участник, трудностей с поисками виновника происшествия не предвидится.