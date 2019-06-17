Новости версия для печати Как уберечь пенсионеров от мошенников? Орловское городское управление полиции совместно с членами общественного совета при УМВД провело профилактическую акцию с пожилыми жителями Орла.



В сезон отпусков, когда работающее население выезжает на отдых, пенсионеры, остающиеся в городе, чаще становятся жертвами аферистов. Полицейские и общественники вручали пожилым людям специальные памятки и убеждали их проявлять к любым незнакомым визитерам разумное недоверие.



Владимир Афоничев, участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Орлу: «Гражданам преклонного возраста были розданы листовки, проведены профилактические беседы о том, как не стать жертвой мошенников».

Мошенники звонят и сообщают, что родственник попал в беду и необходимы деньги, чтобы его «выручить». Не редки случаи, когда мошенники представляются работниками каких-либо служб и предлагают, к примеру, проверку газового оборудования или обмен денежных купюр.





Иван Суверин

17 июня 2019 года







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