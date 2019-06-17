Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Экстремальное вождение на загородной трассе закончилось трагедией.



- Грандиозный, 20-й по счету, фольклорный праздник прошел на новом месте. Как водили хороводы на Троицу, и чем ещё удивляли гостей в Льгове?



- Для тех, кто недоволен результатом. Сегодня начались резервные дни сдачи ЕГЭ.



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Вести-Орёл

17 июня 2019 года







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