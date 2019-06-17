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Был педагогом, стал наркодилером

За производство и попытку сбыта «синтетики» к серьезному тюремному сроку осужден бывший преподаватель ОГУ.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, искать «подработку» в организованной наркогруппе мужчина решил, испытывая недовольство своим основным заработком. Хотя, будучи гуманитарием, к химии преподаватель отношения не имел, но, получив через закладки оборудование и материалы, основательно взялся за изготовление зелья. Для этого он специально присмотрел домик в Свердловском районе. «Производственный процесс» прервали нагрянувшие к наркодилеру сотрудники УФСБ. В надежде на снисхождение, преступник пошел на досудебное соглашение со следствием.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Осужденный незаконно произвел синтетическое наркотическое средство общей массой более 23 кг, расфасовал его в отдельные пакеты и попытался сбыть. Он же, действуя в составе организованной группы, совершил покушение на незаконное производство наркотического средства общей массой 69 кг. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией в доход государства двух автомобилей и домовладения, использованных осужденным при совершении преступлений».





Иван Суверин
17 июня 2019 года

 


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