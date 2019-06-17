Новости версия для печати В Орле ребенок выпал из окна В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что ребенок выпал из окна третьего этажа из-за невнимательности взрослого.



Ребенок в тяжелом состоянии с политравмами сейчас находится больнице. На отца возбуждено уголовное дело по статье: «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как отмечено на сайте регионального следственного комитета, мужчина мог недосмотреть за сыном из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.





Орловское Информбюро

17 июня 2019 года







На главную страницу





