Новости версия для печати На Орловщине введен противопожарный режим Особый противопожарный режим введен из-за высокой температуры и угрозы пожаров.



Особый противопожарный режим введен в пяти районах области - Орловском, Верховском, Ливенском, Болховском, Дмитровском районах и в городе Орле. Въезд в лесополосы на автотранспорте и пикники на природе запрещены.



Специалисты обновляют так называемые минерализованные полосы, которые делаются для того, чтобы в случае пожара остановить пламя. Запрещено сжигание сухостоя на полях и мусора на дачах. Во время особого противопожарного режима в два раза увеличиваются штрафы за подобное нарушение. Проводятся постоянные рейды, патрулирование лесов и беседы с населением и дачниками.





Татьяна Напольских

17 июня 2019 года







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