Новости версия для печати В Орле пройти диспансеризацию и профосмотр в поликлинике можно теперь и в субботу Этой возможностью уже воспользовались сотни орловцев. Ведь не секрет, что у многих просто нет времени, чтобы чуть внимательнее присмотреться к своему здоровью. А между тем, профосмотры стали обязательными. Ведь чем раньше выявляется заболевание, тем проще лечение.



Согласно новому приказу Минздрава, диспансеризацию и профилактический осмотр при желании пациент может делать ежегодно. Медикам этот процесс нужно организовать. Особенно поликлинике Заводского района, которая обслуживает более девяноста тысяч жителей Орла.



Валерий Омелюсик, главный врач поликлиники № 3 г. Орла: «Этот приказ очень важен для нас, потому что он усиливает профилактическую направленность в нашей медицине. Общеизвестно, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Мы очень активно включились в эту работу, составили план-график работы врачей, и, начиная с конца мая и в июне, мы проводим эти исследования не только в рабочие дни, но и в выходные».

В субботу можно пройти маммографию, сделать флюорограмму и сдать кровь. Удобство для пациентов еще и в том, что нет необходимости обращаться в регистратуру. Диспансеризацию можно начать в доврачебном кабинете.



Ольга Жданова, зам. главврача поликлиники № 3 г. Орла: «Хотелось бы обратить внимание всего нашего населения, что профилактические мероприятия, в первую очередь, направлены на выявление факторов риска, на предотвращение развития заболеваний, и во вторую очередь, уже при выявлении каких-то отклонений от нормы, на постановку диагноза, лечение и дальнейшее наблюдение пациента».

Еще одна инициатива поликлиники № 3 – выездные дни здоровья. Они проходят непосредственно во дворах многоквартирных домов. Жильцы предупреждаются заранее.



Валерий Омелюсик, главный врач поликлиники № 3 г. Орла: «В день здоровья мы выезжаем обычно двумя машинами, там мы устанавливаем антропометрические данные, измеряем глазное давление, сахар крови, холестерин крови, заполняется анкета здоровья - все то, что мы проводим в доврачебном кабинете».

О том, в какое время можно пройти диагностические исследования для диспансеризации в выходные дни, написано в объявлении при входе в поликлинику.









Елена Литинская

17 июня 2019 года







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