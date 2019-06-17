Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Бывший преподаватель университета переквалифицировался из «лирика» в «химика». Итог - восемь с половиной лет колонии строго режима.



- Игры с огнем - запрещены. В пяти районах области и городе Орле введен особый противопожарный режим.



- День - на здоровье! Пройти диспансеризацию можно в выходной и без очередей.



- Обновленные «хороводы» закружили тысячи человек. К полюбившимся традициям добавили современный драйв.



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Вести-Орёл

17 июня 2019 года







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