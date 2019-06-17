Новости версия для печати На Орловщине отметили Троицу В Орловской области праздник Троицы уже на протяжение 20 лет отмечают с размахом.



Юбилейный международный фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы в Орловском полесье» начался с литургии в храме Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов. После этого гости на большой поляне смогли приобщиться к православной культуре, почувствовать себя участником исторических событий и стать свидетелями обрядовых игр.



Юбилейный XX международный фольклорный фестиваль "Троицкие Хороводы в Орловском полесье" принял гостей со всего региона, а также из Калужской и Тульской областей. Порадовали своим выступлением исполнители из Беларуси, Луганской и Донецкой республик. Больше трехсот пятидесяти коллективов и полторы тысячи участников.



В этом году фестиваль проходил на новой площадке. Когда-то здесь охотился сам Тургенев. Жители XXI века «охотятся» на самое удачное селфи. Им в помощь было организовано огромное число фотозон. Выбрали и лучшего косаря. 23 смельчака в народных костюмах, с узелками и крынкой кваса, косили траву. У финиша их ждали родные. 15 метров за три минуты - таков результат победителя. В числе призеров оказались и представительницы слабого пола.



Троицкие хороводы в новом формате и на новом месте получили одобрение гостей всех возрастов. Гости увидели народные костюмы, приняли участие в богатырских боях и мастер-классах, проходили квесты, смотрели спектакли. В общем, знакомство с уникальным миром славянских обрядов прошло успешно!



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Троицкие хороводы стали ближе и по месту, и, наверное, ближе по душе. Я думаю, что мы все равно будем обсуждать, что правильно, что не правильно! Но я рад, что уже на утро более 15 тысяч человек пришли и радуются этой традиции, которая, действительно, настоящая. Причем, я вижу здесь не только православные, а люди разных конфессий. Все вместе, все рядом!».

А Open air «Этно лето» захватил молодежь. Девушки гадали на венках, ребята выбрали самую красивую барышню. И все вместе кружились в хороводах под электронную музыку.



Всего около 40 тысяч любителей народных гуляний отдохнули в Орловском полесье. Но, как говорят организаторы, в следующем году площадка позволит принять еще больше гостей.









Анна Вайсергисер

17 июня 2019 года







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