В Урицком районе Орловской области грозовой фронт принес крупный град

|
понедельник
17.06.2019
23:01:45
|
|
В Урицком районе Орловской области грозовой фронт принес крупный градЖару могут сопровождать аномальные явления.
Последствия погодной аномалии на камеры мобильных телефонов запечатлели многие жители поселка Нарышкино. Некоторые градины достигали размеров голубиного яйца. Как сообщили в региональной службе спасения, ни о каких ЧП, связанных с непогодой, жители Урицкого района на телефон 112 не сообщали. Отключений и аварий на коммунальных сетях град не вызвал.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта