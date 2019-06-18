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Орловские власти взялись за безопасность дорог

Речь идет об установке светофоров и оборудовании пешеходных переходов.

В этом году соответствующая программа предусматривает монтаж четырех светофоров: на улице Московской в районе дома №126, на пересечении улиц М. Горького и Андрианова, пересечении улиц Лескова и Тургенева, пересечении улиц Латышских стрелков и Тамбовской. Общая стоимость работ – 3,35 миллиона рублей. По информации пресс-службы областной администрации, в настоящее время готовится проектно-сметная документация для прохождения достоверности смет в госэкспертизе. Работы планируется выполнить в 3-4 квартале текущего года. 
 
Еще 12,1 миллиона рублей выделено для строительства двух светофорных объектов в районе пересечения улиц Пушкина – пер. Трамвайный - 2-я Курская и в районе пересечения улиц М. Горького – Красноармейская. Уже выполнена сметная документация по дооборудованию светофорного объекта на ул. Авиационная в районе дома №102. Согласно сметам, стоимость работ составляет 406 тыс. рублей. В случае выделения необходимого финансирования работы по дооборудованию объекта будут выполнены в кратчайшие сроки.
 
Отмечается, что на установку дорожных знаков на эти цели предусмотрено финансирование из бюджета города в сумме – 750 тыс. рублей. 
 
Программой предусмотрено финансирование на установку пешеходных ограждений в сумме – 800 тыс. рублей. Комиссией по БДД определены места установки пешеходных ограждений на улице Тульской в районе дома №21, в межквартальном проезде от ул. Бурова до ул. Маринченко в районе школы №37.



Анастасия Дорохова
18 июня 2019 года

 


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