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Храм в селе Моховом восстановят орловские аграрии

По информации пресс-службы областной администрации, все подробности благотворительной поддержки отражены в соглашении аграриев с фондом «Любовша», который занимается восстановлением храма Казанской иконы Божией матери. Подписание документа состоялось на территории местного музея-усадьбы Шатиловых. Во встрече участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства, глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев и президент благотворительного фонда «Любовша» Сергей Бутусов.

Храм Казанской иконы Божией Матери был возведен в 1777 году. Кирпичная церковь с декором в формах раннего классицизма была построена на средства крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства Иосифа Николаевича Шатилова. На территории храма он был похоронен. Здесь же находится могила лесовода, основателя степного лесоразведения Франца Христиановича Майера.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

