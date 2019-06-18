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В Орле продолжают ремонтировать дворы и общественные территории

Цифры и факты.

Всего для ремонта определены 63 дворовые территории. Подлежат ремонту и три общественные территории, которые набрали наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании 16 февраля - это парк «Ботаника» (3-я очередь), бульвар Победы (3-я очередь), сквер имени Гуртьева и сквер у библиотеки им. Бунина. 
 
В настоящее время работы ведутся на 52 дворовых территориях: ул. Бурова, 36, ул. Бурова, 40, ул. Бурова, 18, ул. Силикатная, 2а, ул. Силикатная, 2б, ул. Силикатная, 14, ул. Раздольная, 19, ул. Паровозная, 6, ул. Паровозная, 8, ул. Гайдара, 46, ул. Гайдара, 40, пер. Речной, 15а, ул. 1-Курская, 1, ул. Московская, 28А, ул. Комсомольская, 368, ул. Комсомольская, 390, ул. Комсомольская, 400, ул. Комсомольская, 406, ул. Машкарина, 18, ул. Васильевская, 127, ул. Авиационная, 7, корп.1, ул. Авиационная, 7, корп.2, ул. Автовокзальная, 77а, ул. Яблочная, 15, ул. Яблочная, 17, ул. М.Горького, 44, ул. Игнатова, 23, ул. Игнатова, 31, ул. Игнатова, 11а, ул. Игнатова, 29А, ул. Октябрьская, 68, ул. Октябрьская, 41, ул. Октябрьская, 45, ул. С.Шаумяна, 2, ул. Пожарная, 30, бульвар Победы, 3, ул. 7-Ноября, 9, ул.7-Ноября, 11, ул. Часовая, 39, ул. Часовая, 43, ул. Часовая, 45, ул. Часовая, 47, ул. Раздольная, 82, бул. Новосильская, 7, пер. Южный, 5, ул. Абрамова и Соколова, 3, ул. Комсомольская, 141, ул. Комсомольская, 249а, ул. Машиностроительная, 1, ул. Машиностроительная, 5, ул. М.Горького, 119, пер. Ягодный, 6.
 
Приемочная комиссия приняла работы на 10 дворовых территориях.
 
Как сообщает сайт городской администрации, в рамках заключенного соглашения между правительством Москвы и правительством Орловской области, городу Орлу выделено 360 млн. рублей на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий города. Эти деньги планируется потратить на работы по благоустройству в сквере Комсомольском, на площади Содружества, в Детском парке, Городском парке культуры и отдыха, в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии, в ландшафтном парке Дворянское гнездо (2-ая очередь). Работы начаты в Детском парке по ремонту сценической площадки «Летняя эстрада». По остальным объектам документация готовится на проведение конкурсных процедур.



Анастасия Дорохова
18 июня 2019 года

 


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