Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По мусорной тропе. Кто «метит» дорогу к полигону? И кто должен убирать?

- С вековыми традициями - в новом формате. «Троицкие хороводы» закружили 40 тысяч человек.

- Расследование гибели орловского солдата - под контролем Совета Солдатских матерей.

- Философия преступления. Бывший преподаватель университета проведет 8,5 лет за решеткой.

- Пляж на краю площади. Поклонникам волейбола подготовили целую серию турниров.

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Вести-Орёл

17 июня 2019 года







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