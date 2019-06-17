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По мусорной тропе

Мусорная реформа: денег тратится больше, а претензий и жалоб меньше не становится. В орловский штаб ОНФ обратились орловцы с просьбой разобраться, кто в ответе за свалки, которые продолжают множиться.

Активисты Народного фронта провели мониторинг и выехали на территорию одной из самых больших несанкционированных свалок. 30 гектаров муниципальной земли завалены мусором. Еще полгода назад это был полигон по захоронению твердых бытовых отходов. Сейчас он закрыт. Однако мусор по-прежнему везут на сортировочный завод и на подъезде к закрытому полигону можно наблюдать огромные кучи мусора. Как выяснили активисты Народного фронта, причина в том, что некоторое время сортировочный завод не принимал мусор из-за его разной фракции, например, сухие ветки или листья, а переполненные перевозчики сбрасывали его прямо на дороге. 
 
Дмитрий Хроменков, руководитель мусоросортировочной компании: «Здесь отходы разные по морфологическому составу. Здесь должен отрабатывать регоператор - его представитель должен приехать, составить акт, и с привлечением собственника этого земельного участка понудить убрать и привести в порядок этот участок».
 
Представители ОНФ пообещали не просто проследить за системой сбора, вывоза и утилизации ТБО, но и продумать и внести свои рекомендации по улучшению территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Необходимо прописать четкие сроки разгрузки автомобиля, чтобы город не становился заложником. Необходимо сделать изменение территориальной схемы, чтобы за все был ответственен перевозчик. А простого гражданина не должно волновать, кто и с кем какие договоры заключил и как вывозится мусор. Человек платит, а плата существенно повысилась».
 
Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Реготделение ОНФ озабочено экологической ситуацией, экологической безопасностью, и нам думается, что в связи с изменениями в законодательной базе, в практике вывоза, переработки и утилизации мусора должно быть улучшение для населения, а не как ни ухудшение ситуации».
 
Напомним, экологический проект Общероссийского Народного фронта «Генеральная уборка» в Орловской области стартовал еще в 2017 году. На интерактивной карте свалок жители отмечали места несанкционированного сброса мусора. Было отмечено 223 объекта, половина из которых уже ликвидирована.





Татьяна Тимохина
17 июня 2019 года

 


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