Новости версия для печати В поселке Биофабрика водители автомобилей не видят препятствий За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 20 ДТП. Из них два ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения.



17 июня в 15:00 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, управлял автомобилем «ИЖ ОДА», следовал по ул. Киреевского п. Биофабрика Орловского района и в районе дома № 28 допустил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен.



17 июня в 19:10 водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался по ул. Киреевского п. Биофабрика и напротив дома № 17 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - лежащий бетонный столб с последующим опрокидыванием и наездом на стоящий автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир «Киа» (женщина 1956 г.р.). Пострадавшая доставлена скорой помощью в БСМП им. Н.А. Семашко, после оказания помощи отпущена.





Орловское Информбюро

18 июня 2019 года







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