Новости версия для печати Орловский бриллиант - кикбоксёр Владислав Туйнов дебютирует в промоушене Glory Первый бой состоится в столице Франции - Париже, в эту субботу, 22 июня.



Известно, что соперником Влада станет 27-летний француз Микаэль Паландре. На его счету 18 поединков, 17 из которых закончились для него победой. 21-летний Туйнов провел 44 боя и победил в 41-м из них.



Сейчас орловский бриллиант готовится к старту в лучшей мировой организации профессионального кикбоксинга. И на своих страницах в социальных сетях признается, что нацелен подойти к дебютному бою в хорошей форме и забрать победу.





Надежда Невматулина

18 июня 2019 года







На главную страницу





