Орловский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами сменил адрес

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вторник
18.06.2019
20:24:22
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Орловский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами сменил адресТеперь офис «Зеленой рощи» располагается в центре Заводского района.
Адрес - Щепная площадь, дом 1. Это недалеко от остановки транспорта «ЦНТИ». В организации отметили, что прием потребителей по прежнему адресу - на улице Линейной прекращен.
Новый офис открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 8:00, в пятницу с 9:00 - до 16:45.
Выходные дни - суббота и воскресенье. Другие реквизиты, телефоны, электронные адреса остались прежними.
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