Новости версия для печати Орловский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами сменил адрес Теперь офис «Зеленой рощи» располагается в центре Заводского района.



Адрес - Щепная площадь, дом 1. Это недалеко от остановки транспорта «ЦНТИ». В организации отметили, что прием потребителей по прежнему адресу - на улице Линейной прекращен.



Новый офис открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 8:00, в пятницу с 9:00 - до 16:45.



Выходные дни - суббота и воскресенье. Другие реквизиты, телефоны, электронные адреса остались прежними.





Надежда Невматулина

18 июня 2019 года







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