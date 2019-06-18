Проект «Экскурсии по Орлу» продолжает знакомить жителей и гостей Орла с историей города

|
вторник
18.06.2019
20:24:10
|
|
Проект «Экскурсии по Орлу» продолжает знакомить жителей и гостей Орла с историей городаСегодня третья часть краеведческой прогулки по одной из старейших улиц Орла - Карачевской.
На этот раз - рассказ о Щепной и Кромской торговых площадях, забавные детали деревянных домов. Кроме этого экскурсовод Дарья Фурманская поведает историю о чугунолитейном заводе, старинных фотоателье и Крестительском кладбище. Познавательная прогулка - бесплатная. Предварительной записи нет.
Встреча намечена на 18:30 у здания психоневрологического диспансера в переулке Соляном.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта