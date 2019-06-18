Новости версия для печати Проект «Экскурсии по Орлу» продолжает знакомить жителей и гостей Орла с историей города Сегодня третья часть краеведческой прогулки по одной из старейших улиц Орла - Карачевской.



На этот раз - рассказ о Щепной и Кромской торговых площадях, забавные детали деревянных домов. Кроме этого экскурсовод Дарья Фурманская поведает историю о чугунолитейном заводе, старинных фотоателье и Крестительском кладбище. Познавательная прогулка - бесплатная. Предварительной записи нет.



Встреча намечена на 18:30 у здания психоневрологического диспансера в переулке Соляном.





Надежда Невматулина

18 июня 2019 года







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