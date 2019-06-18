Новости версия для печати В Орле продолжается отсыпка гранулятом улиц частного сектора Один из объектов уже принимает проверяющих. Это улица Серпуховская - в районе Выгонки.



Леонид Музалевский председатель Орловского облсовета: «В принципе, там, где нет большой крупной интенсивности автомобильного движения, я убежден, эта дорога будет держаться. И что самое важное - район Выгонки, улица Серпуховская, да здесь десятки улиц, которые требуют сегодня капитального ремонта, особенно ремонта с твердым покрытием».

Всего же в перечне улиц частного сектора, которые предполагается привести в порядок с помощью асфальтогранулята, 115 объектов.





Надежда Невматулина

18 июня 2019 года







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