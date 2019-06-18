Новости версия для печати Орловщина на семь дней стала аграрной столицей страны Сегодня началась Аграрная неделя. По традиции участниками форума станут ведущие российские и зарубежные ученые, руководители научно-исследовательских организаций, практики сельхозпроизводства. Приглашены руководители Министерства сельского хозяйства, субъектов ЦФО, Российской Академии Наук. Гостей и участников ожидает насыщенная программа.



Сегодня - первый день. И в эти минуты в молодежном центре ОрёлГАУ проходят научные чтения. Они посвященны памяти академика Николая Парахина. Их тема: «Биологизация и продовольственная безопасность - как векторы развития современного АПК».



В 14 часов в деревне Козловка Покровского района начнётся полевая конференция. Там же пройдет демонстрация лучших практик управления урожайностью и качеством посевов.



Центральным событием агрофорума станет День поля. Он состоится 20 июня на базе одного из старейших научно-производственных учреждений России - Шатиловской опытной станции. Там пройдут выставка сельхоз техники, мастер-классы и традиционная ярмарка сортов.





Надежда Невматулина

18 июня 2019 года







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