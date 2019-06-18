Новости версия для печати В этом году на развитие сельских территорий Орловщины выделено свыше 550 млн рублей В регионе работает соответствующая госпрограмма.



Деньги направят на жилье для молодых семей, развитие газификации, водоснабжения и еще на целый ряд направлений.



О том, сколько и на что конкретно пойдут внушительные финансы, говорили на заседании правительства. Так, на прокладку новых сетей газоснабжения направят 12 млн рублей, это пять объектов в Залегощенском, Мценском и Троснянском районах. Также планируется проложить 3 км локальных водопроводных сетей в Малоархангельском районе. Кроме этого, запланировано существенное финансирование сельской жилищной программы.



Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «По улучшению жилищных условий граждан будет сдано 942 кв.м. жилья в сельской местности, 16 семей получат социальные выплаты, в том числе девять молодых семей и специалистов. Будет построена спортивная площадка площадью 823 квадратных метра в Орловском районе, по грантовой поддержке местных инициатив граждан - три проекта».

Почти 5 млн рублей выделят на реализацию гражданских инициатив. Эти деньги пойдут на благоустройство общественных территорий. Кроме этого, будет отремонтировано и построено более 15 километров автодорог. С 2020 года на территории Орловской области начинается реализация новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». За два года общий объем финансирования оставит 2,3 трлн рублей. Практически половину средств вложат в строительство жилья и повышение уровня благоустройства домовладений.





Оксана Гранн

18 июня 2019 года







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