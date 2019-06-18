Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня Орловщина стала сельскохозяйственной столицей страны. В регионе стартовала Аграрная неделя.



- Мечта жителей целой деревни обретает форму. Старый ФОК превращается в Дом культуры.



- Новые тайны старинной улицы. Сегодня - очередная прогулка по Орлу.



- Прыжок - в небо! В Орловском аэроклубе стартовал лётный сезон. Его открыли «десантники» и наша съемочная группа.



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Вести-Орёл

18 июня 2019 года







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