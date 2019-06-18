Орловские легкоатлеты выиграли четыре медали на Первенстве России

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вторник
18.06.2019
20:23:33
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Орловские легкоатлеты выиграли четыре медали на Первенстве РоссииВ активе наших спортсменов два золота и две бронзы.
Так, впервые в своей карьере, золото Первенства России на дистанции 5000 метров завоевал Тимофей Голоктионов. Он преодолел эту дистанцию с личным рекордом – 14:16,12. Артем Молотков стал победителем Первенства в тройном прыжке с результатом16,62 м. Орловец превысил показатель мастера спорта на 72 см и не дотянул до норматива «Мастер спорта международного класса» менее 30 см. Также отличилась и Анастасия Шалимова. Наша спортсменка завоевал две бронзовые медали: на дистанциях 800 и 1500 м с высокими результатами 2:06,95 и 4:22,27 соответственно. Итогом выступления орловцев стало первое общекомандное место (64 очка) во Второй лиге.
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