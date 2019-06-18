Новости версия для печати Облсовет на выезде Возможности снижения безработицы и переобучение, проведение ярмарок вакансий и помощь в открытии своего дела - эти темы обсудили на выездном заседании комитета по СМИ и трудовым отношениям Орловского облсовета. Оно прошло в Свердловском районе.



Обсуждали вопросы состояние регионального рынка труда и занятости. Ситуация с прошлого года практически не изменилась. Уровень безработицы составляет примерно 1% от числа экономически активного населения, это 3700 официально зарегистрированных безработных.



Александр Сотников, начальник управления труда и занятости департамента соцзащиты: «За истекшие пять месяцев общее количество вакансий, поданных работодателями в органы службы занятости Орловской области, составило - 9,3 тысяч человек. По состоянию на состояние 1 июня у нас не удовлетворено 5,8 тысяч вакансий. Наибольшим спросом на рынке труда, по-прежнему, пользуются, конечно же, врачи, медицинские работники, слесари, продавцы, инженеры, трактористы, водители и электромонтеры».

Также на заседании комитета обсудили меры для создания условий для профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью. На 1 июня на учёте в службе занятости состоит 160 инвалидов. Больше 21% обратившихся был трудоустроены. Также было отмечено, что служба помогает безработным в организации собственного дела, а желающим пенсионерам - в получение дополнительного профобразования, (таких уже 28 человек). Кроме того, на заседании депутаты обсудили возможность внесения изменений в статью регионального закона «О прожиточном минимуме».



И немаловажная деталь - так как заседание прошло в музее, для собравшихся организовали познавательную экскурсию, рассказали об истории Свердловского района, который считается одним из самых динамично развивающихся в регионе.





Татьяна Тимохина

18 июня 2019 года







На главную страницу





