Новости версия для печати В Орле стало на две информационно-исторических таблички больше Их установили на остановках «Главпочтамт» и «Сквер Гуртьева».



По информации пресс-службы городской администрации, нововведение стало возможно благодаря соглашению, заключенному между администрацией города Орла и ООО «2ГИС-Орел» в целях содействия улучшению социального климата областного центра, информационной поддержки общественно значимых проектов и инициатив на территории города. Отмечается также, что работа по установке подобных табличек продолжится.





Анастасия Дорохова

19 июня 2019 года







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