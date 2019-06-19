Орловцев приглашают на праздник рысистого коневодства

|
среда
19.06.2019
11:08:15
|
|
Орловцев приглашают на праздник рысистого коневодстваМероприятие станет завершением Аграрной недели.
Соревнования состоятся 23 июня в 12:00 на Орловском ипподроме (г. Орел, ул. Высоковольтная, д.6). В программе запланировано испытание племенных рысистых лошадей, а также соревнования по конному спорту на преодоление препятствий.
Будут разыграны традиционные призы. Это «Вступительный Открытый» для лошадей 2-х лет, «Гильдейца» для лошадей 4 лет (2 гита), «Мемориал С.А. Касименко» для лошадей 3-х лет (2 гита), приз им. Орловского ипподрома для лошадей старшего возраста (2 гита), а также приз «Ковбоя» для лошадей 3-х лет орловской породы (2 гита).
В этот же день здесь пройдут соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта