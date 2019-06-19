Новости версия для печати Орловцев приглашают на праздник рысистого коневодства Мероприятие станет завершением Аграрной недели.



Соревнования состоятся 23 июня в 12:00 на Орловском ипподроме ( г. Орел, ул. Высоковольтная, д.6 ). В программе запланировано испытание племенных рысистых лошадей, а также соревнования по конному спорту на преодоление препятствий.



Будут разыграны традиционные призы. Это «Вступительный Открытый» для лошадей 2-х лет, «Гильдейца» для лошадей 4 лет (2 гита), «Мемориал С.А. Касименко» для лошадей 3-х лет (2 гита), приз им. Орловского ипподрома для лошадей старшего возраста (2 гита), а также приз «Ковбоя» для лошадей 3-х лет орловской породы (2 гита).



В этот же день здесь пройдут соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома». Соревнования состоятсяна Орловском ипподроме (). В программе запланировано испытание племенных рысистых лошадей, а также соревнования по конному спорту на преодоление препятствий.Будут разыграны традиционные призы. Это «Вступительный Открытый» для лошадей 2-х лет, «Гильдейца» для лошадей 4 лет (2 гита), «Мемориал С.А. Касименко» для лошадей 3-х лет (2 гита), приз им. Орловского ипподрома для лошадей старшего возраста (2 гита), а также приз «Ковбоя» для лошадей 3-х лет орловской породы (2 гита).В этот же день здесь пройдут соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома».





Анастасия Дорохова

19 июня 2019 года







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