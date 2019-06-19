Новости версия для печати В копилку Орловщины ЕГЭ по химии, истории и профильной математике увеличили счёт максимальных результатов. 12 ребят получили по этим предметам 100 баллов. А вот те, кто недоволен оценкой знаний, могут подать апелляцию. Сегодня состоится первое рассмотрение.



Конфликтная комиссия региона сегодня встретится с участниками ЕГЭ, несогласными с выставленными баллами экзаменационных работ по географии, литературе, математике базового и профильного уровней, химии и истории.



Рассмотрение апелляций начнется в 10 часов в региональном центре оценки качества образования. Могут присутствовать выпускники 11-х классов в сопровождении одного из родителей.





Надежда Невматулина

19 июня 2019 года







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