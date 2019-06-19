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В этом году бульвар Победы в Орле продолжат благоустраивать

В планах на 2019 год - третья и завершающая очередь благоустройства. Выделено больше 16 миллионов рублей. Подрядчику предстоит демонтировать асфальт, уложить новый асфальт и плитку, рулонный газон, организовать водоотведение. Все работы должны быть завершены к сентябрю.

И на днях должны стать известны результаты аукциона по выбору подрядчика на благоустройства парка Ботаника. Победитель торгов должен будет установить 28 уличных светильников и обустроить детскую игровую зону, а также разместить в парке новые скамейки и урны.