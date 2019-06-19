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22 июня Орёл присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»

Там создадут галерею длинной в 1418 шагов. Именно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Мемориальный комплекс оформят фотографиями участников тех событий, а в 170 нишах расположатся шкатулки с землей из мест сражений.

22 июня, в День памяти и скорби, на десяти крупнейших захоронениях Орловщины одновременно произойдет забор земли. В Орле - в Сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ.

К акции «Горсть памяти» присоединяются все регионы России, а также иностранные государства. Доставка земли завершится к марту следующего года. Открытие храма приурочено к 75-й годовщине Победы.