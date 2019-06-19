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среда
19.06.2019
11:08:40
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22 июня Орёл присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»Земля с военных захоронений областного центра отправится в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооружённых сил в Москве.
Там создадут галерею длинной в 1418 шагов. Именно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Мемориальный комплекс оформят фотографиями участников тех событий, а в 170 нишах расположатся шкатулки с землей из мест сражений.
22 июня, в День памяти и скорби, на десяти крупнейших захоронениях Орловщины одновременно произойдет забор земли. В Орле - в Сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ.
К акции «Горсть памяти» присоединяются все регионы России, а также иностранные государства. Доставка земли завершится к марту следующего года. Открытие храма приурочено к 75-й годовщине Победы.
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