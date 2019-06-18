Областной суд не стал смягчать приговор водителю, по вине которого произошло резонансное ДТП на ж/д-переезде

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Областной суд не стал смягчать приговор водителю, по вине которого произошло резонансное ДТП на ж/д-переездеТогда в аварии разбился коллектив хора Орловского района. Погибли пять человек.
Утром 10 июня 2018 года хор Лавровского сельского дома культуры выехал на автобусе для празднования дня Орловского района. У железнодорожного переезда водитель автобуса не остановился, не убедился в отсутствии приближающегося поезда, а продолжил движение, несмотря на запрещающий красный свет семафора и его предупреждающий звуковой сигнал. Произошло столкновение автобуса с грузовым поездом
, следующим на большой скорости. В результате ДТП погибли пять человек, здоровью еще пяти людей был причинен тяжкий вред.
Приговором Орловского районного суда Орловской области водитель осужден по части 5 статьи 264 УК РФ к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении.
В апелляционной жалобе защитник осужденного просил смягчить наказание, считая приговор чрезмерно суровым. 11 июня 2019 года Орловский областной суд, придя к выводу о том, что приговор является законным и справедливым, апелляционную жалобу защитника оставил без удовлетворения, а назначенное по приговору наказание - без изменения, сообщает сайт Орловского областного суда
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