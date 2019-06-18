Новости версия для печати Областной суд не стал смягчать приговор водителю, по вине которого произошло резонансное ДТП на ж/д-переезде Тогда в аварии разбился коллектив хора Орловского района. Погибли пять человек.



столкновение автобуса с грузовым поездом, следующим на большой скорости. В результате ДТП погибли пять человек, здоровью еще пяти людей был причинен тяжкий вред. Утром 10 июня 2018 года хор Лавровского сельского дома культуры выехал на автобусе для празднования дня Орловского района. У железнодорожного переезда водитель автобуса не остановился, не убедился в отсутствии приближающегося поезда, а продолжил движение, несмотря на запрещающий красный свет семафора и его предупреждающий звуковой сигнал. Произошло, следующим на большой скорости. В результате ДТП погибли пять человек, здоровью еще пяти людей был причинен тяжкий вред. Приговором Орловского районного суда Орловской области водитель осужден по части 5 статьи 264 УК РФ к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев, с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении. В апелляционной жалобе защитник осужденного просил смягчить наказание, считая приговор чрезмерно суровым. 11 июня 2019 года Орловский областной суд, придя к выводу о том, что приговор является законным и справедливым, апелляционную жалобу защитника оставил без удовлетворения, а назначенное по приговору наказание - без изменения, сообщает сайт Орловского областного суда





Орловское Информбюро

18 июня 2019 года







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