Орловец за один день оплатил 205 штрафов

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вторник
18.06.2019
20:23:45
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Орловец за один день оплатил 205 штрафовОб этом сообщила региональная служба судебных приставов.
Житель Новодеревеньковского района накопил 205 штрафов на 157 тысяч рублей. Он регулярно нарушал ПДД, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако, оплачивать их нарушитель не торопился. Приставы использовали меру «временное ограничение на пользование водительским удостоверением».
Напомним, пешеходом можно стать за просроченные штрафы в 10 тысяч рублей.
Сотрудники УФССП России по Орловской области напоминают гражданам, о том что узнать о наличие задолженности можно в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств», и тем самым избежать применения мер принудительного взыскания.
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