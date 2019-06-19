Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вопросы продовольственной безопасности страны обсуждают на Орловщине. В регионе началась Аграрная неделя.

- На краю города, но отрезанные от цивилизации: ни дорог, ни остановки, ни воды. Жители Субурбии просят помощи у президента.

- Без снисхождения. Областной суд оставил в силе приговор водителю, перевозившему хор Орловского района.

- Безотходный ремонт. Снятой асфальтовой крошкой прокладывают дороги в частном секторе Орла.

- Шаг - в небеса. Как решиться на прыжок с высоты в 2,5 тысячи метров?



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Вести-Орёл

18 июня 2019 года







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