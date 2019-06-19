Новости версия для печати Не добрал баллы по ЕГЭ - подавай апелляцию Сегодня в Орле рассматривают первые обращения.



В региональном центре оценки качества образования сообщили об утверждении результатов обязательного госэкзамена по русскому языку и предмета по выбору - физике. А вот ЕГЭ по химии, истории и профильной математике увеличили счёт максимальных результатов. 12 ребят получили по этим предметам 100 баллов. Те же, кто недоволен оценкой знаний, могли подать апелляцию.



Сегодня состоялось первое рассмотрение. Конфликтная комиссия региона встретилась с участниками ЕГЭ, несогласными с выставленными баллами экзаменационных работ по географии, литературе, математике базового и профильного уровней, химии и истории.





Надежда Невматулина

19 июня 2019 года







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