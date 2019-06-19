Новости версия для печати В Орле возобновились ведомственные состязания регионального главка МЧС по пожарно-спасательному спорту На этот раз на стадионе имени Ленина соревновались команды 2-й и 3-й зон, куда входят сельские гарнизоны, а также пожарные Болхова и Дмитровска.



При определении победителя в счет пойдут время и грамотность выполнения упражнений. Все элементы прикладного пожарного многоборья имитируют реальную работу бойцов в очаге возгорания и призваны тренировать у соревнующихся устойчивые профессиональные навыки.



Роман Казаков, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области: «Отрабатываются вопросы забора воды водительским составом при помощи гидроэлеватора, также отрабатываются вопросы боевого развертывания личного состава, подъем по трехколенной лестнице в окно третьего этажа, подача огнетушащих веществ в рукавную линию. После чего, по условной мишени, в данном случае это мяч, будет подача огнетушащих веществ, при этом будет фиксироваться время по отработке данного норматива».









Иван Суверин

19 июня 2019 года







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