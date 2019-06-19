Новости версия для печати Орловчанка Татьяна Гусарова едет на главный выпускной бал страны в Кремль Она в четверке финалистов в номинации «Творец года».



Ученица 11 класса Овсянниковской средней школы будет отстаивать честь нашего региона на главном выпускном бале страны. Ежегодно на сцене Государственного Кремлевского Дворца встречаются одиннадцатиклассники, чтобы побороться за Всероссийскую премию «Выпускник-2019».



Региональный этап конкурса прошла Татьяна Гусарова. Жители Орловщины в ходе интернет-голосования из всех претендентов остановили свой выбор на ней. Они оценивали видео-визитку, в которой девушка рассказала о своих талантах: умении вязать, плести из бисера, сочинять стихотворения. В четверку финалистов Татьяна вошла в номинации «Творец года». Все номинанты Премии будут удостоены звания «Победитель», их имена станут известны уже 20 июня.



Татьяна Гусарова, ученица 11 класса Овсянниковской средней школы: «Это было очень, очень трудно, но с поддержкой нашей области я прошла. Я хочу сказать огромное, огромное спасибо всем жителям, которые меня поддержали, всем всем друзьям, знакомым. Своим любимым родителям, которые меня во всем поддерживали. Я всех очень люблю, ценю. Жителям огромное спасибо без них я бы просто не справилась».









Анна Вайсергисер

19 июня 2019 года







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