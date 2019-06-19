Новости версия для печати Орловские голоса вольются в Российский хор 27 июня в Пскове начнутся Ганзейские дни. Ганзами первоначально называли купцов, а сейчас Ганзейский союз - это международная организация, цель которой развитие торговли и туризма. Псков с 2009 года является официальным представителем Союза Ганзейских стран. Откроет фестиваль выступление тысячного Российского хора. Участие в нем принимают ребята из разных уголков России. И Орёл - не исключение. Уже сегодня утром шесть вокалистов отправились в Псков.



Шесть человек из Орла будут участвовать в составе тысячного хора. Выступление хора отроет IX Ганзейские дни в Российской Федерации (для Европы это будет уже 39-е мероприятие).



Елена Буйновская, преподаватель Орловской детской хоровой школы: «Это мероприятие, в котором будет участвовать тысячный хор в России. Этот хор был создан в 2014 году и впервые выступил на открытии Олимпиады в Сочи, и с тех пор доброй традицией стало его участие в различных важных мероприятиях».

Лучшие вокалисты из разных уголков страны прошли конкурсное прослушивание. Ученица Орловской детской музыкальной школы №1 им. В.С. Калинникова Олеся Максимова уже не раз принимала участие в выступлениях Российского хора, правда, для девушки это выступление будет последним, поскольку ей исполняется 15 лет. Другие пять орловских вокалистов станут участниками Российского хора впервые.



Олеся Максимова, ученица Орловской детской музыкальной школы №1 им. В.С. Калинникова: «Это невообразимая энергия, сплоченность. Дети готовятся у себя на родине, и, собираясь вместе, сводят все партии, поют воедино. Большое спасибо дирижерам, которые помогают всем вместе воплотить данную идею в жизнь».

Организатор хора - Всероссийское хоровое общество. Репертуар для репетиции был прислан из Москвы. В программе 15 песен, это и детские, и весьма сложные классические произведения. Кроме того, впервые в этом году, участники хора исполнят попурри традиционных песен стран Ганзейского союза, на разных языках.



20 июня ребята приедут в Псков, и в течение девяти дней будут жить к Псково-Печерской Лавре. Во время своего пребывания орловские певцы будут посещать сводные репетиции, чтобы 27 июня на открытии фестиваля предстать перед многочисленными зрителями во всей красе. А узнать орловских хористов среди тысячи участников можно будет по сине-красно-желто-зеленым платкам, которые будут повязаны на шее.









Татьяна Тимохина

19 июня 2019 года







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