Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 9 ДТП Из них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



18 июня в 14:30 водитель, управляя автомобилем «Пежо», следовал по автодороге Орел – Ефремов, в районе 12 км выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на препятствие - дорожный знак, с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

19 июня 2019 года







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