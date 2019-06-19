Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Не добрал баллы по ЕГЭ - подавай апелляцию. Сегодня в регионе рассматривают первые обращения.



- Бульвар Победы и парк Ботаника становятся на ремонт. Завершить должны к сентябрю.



- Кто такие ганзы, и как юных орловских вокалистов узнать среди тысячного хора России в Пскове?



- Татьяна Гусарова едет на главный выпускной бал страны в Кремль. Она в четверке финалистов в номинации «Творец года».



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Вести-Орёл

19 июня 2019 года







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