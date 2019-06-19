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В Орле погорельцам помогали всем миром

Семья Рогожкиных после пожара осталась практически без крыши над головой. Но свою помощь предложили волонтеры, обычные жители Орла. И постепенно дом начали приводить в порядок, делать ремонт.

От слов «У вас больше нет дома» до момента, когда вновь можно переступить порог сожженной квартиры, прошло больше пяти месяцев. В огне в тот страшный день Рогожкины потеряли все личные вещи и документы, полностью выгорела кухня, зал.

Анжелика Рогожкина, жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Мы были у бабушки в гостях. Соседи увидели, что началось возгорание - искрили провода. 18 марта экспертиза показала, что это был поджог».

Первое время Анжелика с детьми ютилась в Орловском кризисном центре помощи женщинам и детям, после - у знакомых. Дети Анжелики, их двое - девочка и мальчик, вспоминают жизнь до пожара. Сетуют, что пустоту от потери четвероногих друзей не заполнить. Правда, питомцев мама обещает завести, когда полностью восстановят дом.

Анжелика Рогожкина, жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Надеюсь, что до осени мы все закончим. Наш доход - по потери кормильца, 12 марта умер отец детей, бабушка нам помогает, отдает большую часть пенсии».

С подобным доходом самим с восстановлением дома не справиться. Но призыв о помощи приняли волонтеры - помогли расчистить квартиру, а еще неравнодушные орловцы привезли стройматериалы, хозтовары.

Анжелика Рогожкина, жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Огромное спасибо все, кто оказывал помощь - и большую, и маленькую. Всем спасибо!».

О том, что в доме был пожар, напоминает запах, который пока не выветрился. Пока не привели в порядок кухню, нет ванны. Но даже при этом квартиру не узнать, поклеены обои, постелен линолеум, в комнатах ламинат. Депутаты Облсовета подарили новую мебель.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Депутаты фракции «Единая Россия» собрали денежные средства, купили стенку, два дивана, закупили радиаторы и котлы - необходимо смонтировать отопление».

Систему отопления обещали смонтировать оперативно, до наступления холодов. Помогут и с сантехникой. Электричество уже восстановлено.




Анна Вайсергисер
19 июня 2019 года

 


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