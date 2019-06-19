Новости версия для печати Все, что ты можешь себе вообразить, - реально! 15-летняя орловчанка Елизавета Тимошина, выступающая за дубль женской команды ОГУ, смогла попасть на матч сборных России и Сан-Марино, познакомиться со знаменитым форвардом, поболеть за российских футболистов, которые, в свою очередь, порадовали болельщиков. Наша национальная сборная победила со счетом 9:0. О пережитых эмоциях, моментах, когда исполняются мечты и о любви к футболу - в нашем материале.



В свои 15 лет юная спортсменка Елизавета Тимошина не затерялась в команде студенток, а провела вместе с ними успешный сезон мини-футбольной Первой лиги. Кстати, этот сезон стал для футболисток ОГУ золотым.



Для орловчанок близится дебют в Первой лиге футбола большого. И есть уверенность, что в этом турнире Лиза успешно проявит себя. А мотивацию к развитию успеха ей даст поездка на матч сборной России в Саранск и знакомство с форвардом национальной команды Александром Головиным.



Истории Лизы Тимошиной и Александра Головина похожи. Сейчас форвард сборной России играет в чемпионате Франции, а юная Лиза Тимошина на полпути в основу сборной ОГУ. Оба спортсмена родом из небольших населенных пунктов, любят футбол и берут от него максимум.



Елизавета Тимошина, игрок ЖФК «ОрелГУ»: «Развивает мышление - в футболе нужно быстро думать, это сказывается. Закаляется характер - футбол учит стоять до конца и никогда не сдаваться».

Пабло Пикассо говорил: «Все, что ты можешь себе вообразить, - реально». Время продолжило фразу художника. «Все, что ты можешь вообразить, - и реально, и может стать мотивацией в жизни».









Анастасия Дорохова

19 июня 2019 года







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