Новости версия для печати В конференции в Орле принимают участие более 300 представителей науки и агробизнеса Как повысить конкурентоспособность местных агропромышленных предприятий на мировом рынке с учетом современных требований? Какие инновации используют российские аграрии в работе? Сегодня работу Аграрной Недели открыла международная конференция.



Пленарное заседание собрало более 300 участников - это представители Минсельхоза и Российской Академии наук, 40 научно-исследовательских учреждений и вузов нашей страны и Беларуси. Ученые, селекционеры, технологи, аграрии в эти минуты высказываются и спорят за круглым столом на тему цифровизации в сельском хозяйстве. В том числе, говорят об использовании беспилотников и применении нейросетей для решения различных проблем в сельском хозяйстве. А задачи стоят - серьезные.



Юрий Лачуга, академик РАН, академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН: «Нам необходимо более чем в два раза увеличить нынешние объемы экспорта сельхозпродукции, а значит увеличивать, естественно, количество и качество. Второй момент: необходимо увеличить производство качественных сортов пшеницы до 32-х млн. тонн. И надо сказать, что это тоже примерно в два раза от того достигнутого, что мы имеем сегодня».

А перед серьезным разговором состоялась торжественная часть с вручениями благодарностей лучшим сельхозпредприятиям и аграриям от Министерства сельского хозяйства страны и от губернатора Орловской области, а также награждение почетной грамотой орловского областного Совета.





Татьяна Напольских

19 июня 2019 года







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