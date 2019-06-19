Новости версия для печати Группа орловцев готовит обращение к президенту Работать и жить на селе - сложнее, чем в городе. Особенно, когда возникают

коммунальные проблемы, решить которые можно, только вложив крупную сумму денег. Например, миллион рублей. А таких средств ни у местных жителей, ни в сельском бюджете - нет. Именно в такую ситуацию попали жители села Борисоглебское Свердловского района. Там упала водонапорная башня, установленная всего семь лет назад. Кто оплатит новую? С просьбой о помощи люди обратились на Прямую линию президента.



Две водонапорные башни в селе Борисоглебском Свердловского района были построены всего семь лет назад. По государственной программе. Тогда жители сами собрали по 10 тысяч на проект и невероятно радовались этому событию. Но недолго.



Владимир Горбачев, житель села Борисоглебское: «Сломался в этой скважине насос, обслуживающая организация попыталась своими силами его вытащить. Они делали это не с помощью какой-то специальной техники, а пригласили местного жителя - зацепили, потянули, насос сорвался и утонул, ушел в скважину. Теперь этот затонувший насос мешает установить новый. Кстати, автоматика изначально не работала должным образом, наняли человека, который, получая минимальную зарплату, приходит и включает насос вручную».

Жители села терпели и перебои с водой, и ее сомнительное качество. Готовить на ней еду в местной школе, где учатся 22 ребенка, запретили. А между тем, цена за кубометр живительной влаги 32 рубля. Но последней каплей стало падение самой водонапорной башни. Вторая башня тоже слегка наклонилась и подтекает.



Федор Супрунец, житель села Борисоглебское: «Мы обратились в ЖКХ Свердловского района, но -поговорили, а воз и ныне там. Полтора года все это продолжается, никаких мер никто не принимает».

Население села - 480 человек. И большинство из них снова по старинке ходит по воду. По крайней мере, за питьевой водой. Ту, что сочится из крана, пить не возможно.



Административные пороги местные жители уже устали обивать. Однако в районной администрации уверяют, что вода в населенном пункте есть.



Олег Шумай, глава администрации Свердловского района: «Если есть какие-то неисправности, мы их оперативно устраняем. У нас есть муниципальное предприятие - МУП «Свердловский», которое обеспечивает водоснабжение именно на сельских территориях. Башня и скважина там в рабочем состоянии. Население - с водой. На единую диспетчерскую службу звонков не поступало - два месяца, это точно».

Что касается обрушившейся башни, свою гарантию, а это всего пять лет, она отработала и восстановлению не подлежит. Разумеется, нет возможности и вернуть потраченных на нее государственных и личных средств граждан. А строительство новой требует огромных затрат.



Олег Шумай, глава администрации Свердловского района: «Это порядка миллиона рублей, не менее. На 2020 год мы будем планировать бюджет».

Но местные жители сомневаются, что в скудном районном бюджете найдется миллион на башню, поэтому планируют обратиться с этой проблемой на Прямую линию президента.





Татьяна Тимохина

19 июня 2019 года







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