Новости версия для печати «Безопасность на улице и дома» Это тема обсуждалась экспертно-консультативным советом при уполномоченном по правам человека и общественным советом при УМВД. Форум прошел в орловском управлении МВД.



Большинство жалоб, поступающих от горожан, связано с нарушением ночного покоя. Напомним, шум запрещен с 23:00 до 7 часов утра в будни и до 10 часов утра в выходные. Новой поправкой к закону соблюдение тишины предписано также в период с 13:00 до 15:00.



Александр Лабейкин, Уполномоченный по правам человека в Орловской области: «Тем не менее, к уполномоченному продолжают поступать жалобы на нарушение тишины и спокойствия со стороны соседей, создающих, по словам заявителей, невыносимые условия для проживания. Это использование перфораторов, других инструментов при ремонте в квартирах, использование спортивных снарядов в домашних условиях и многое другое».

Многие жалобы связаны с деятельностью питейных заведений, расположенных в первых этажах жилых домов. До недавнего времени подобные правонарушения были в ведении административно-технических комиссий, и борьба с нарушителями ночного покоя велась довольно вяло. Однако в этом году правительство области делегировало эти полномочия УМВД, и с февраля только в Орле участковыми было составлено 212 протоколов.





Иван Суверин

19 июня 2019 года







На главную страницу





