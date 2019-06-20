Новости версия для печати В Орле состоится молодежный фестиваль «Мы крылья России» Он станет одним из мероприятий, запланированных в День молодежи.



Праздник отмечается 27 июня на площади Ленина. Начало в 17:00. По информации пресс-службы города Орла, на протяжении всего вечера для жителей и гостей города будут работать творческие и спортивные площадки, выставка предметов рукоделия народов мира. Желающие смогут отведать плов и мороженое, а также чай и грузинские пироги. На фестивальной сцене выступят творческие коллективы Орла. В 20.00 пройдет флешмоб: в небо будут запущены воздушные шары цвета флага России.





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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